Rapatriement: Ouverture exceptionnelle de cinq agences de TUNISAIR

Le transporteur national TUNISAIR a annoncé l’ouverture exceptionnelle, le 7 juin 2020, de ses agences à la Marsa, El Menzah, Avenue Jean Jaures, Sousse, Sfax et Djerba ville.

Ces agences, a précisé Tunisair dans un communiqué publié, samedi, seront ouvertes, de 9h jusqu’à 13h, et ce, dans le cadre de l’exécution du programme des vols de rapatriement au départ de la Tunisie et de l’étranger.

Lors d’une conférence de presse tenue, vendredi, au siège du ministère de la santé, la Directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya avait annoncé que le rapatriement se poursuivra jusqu’au 15 juin.

Tunisair avait également annoncé, vendredi, que les passagers concernés par les vols de rapatriement sont appelés à présenter le voucher de leur hôtel de confinement pour qu’ils soient acceptés au comptoir d’enregistrement, faute de quoi, l’enregistrement leur sera refusé.