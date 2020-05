Rapatriement : Programme des vols pour la période du 14 au 22 mai 2020

Le ministère du Transport et de la logistique a publié, hier mercredi 13 mai 2020, le programme actualisé des vols de rapatriement des tunisiens bloqués à l’étranger, pour la période du 14 au 22 mai 2020.

Ce programme a été élaboré en coordination avec les ministères des affaires étrangères et de la Défense nationale.

Le ministère rappelle, par ailleurs, que tous les Tunisiens rapatriés seront automatiquement hébergés dans les centres du confinement sanitaire aménagés à cette fin.

Le ministère communiquera également, tout changement qui pourrait survenir sur ce programme.

Le programme des vols est le suivant :

Date du Vol

Pays

Transport aérien/Aéroport

Jeudi 14 mai

Malaisie/Indonésie

Armée de l’air tunisienne/ Aéroport Tunis Carthage

Libye (Ben Ghazi)

Air Libya

Aéroport Tunis Carthage

Vendredi 15 mai

Canada (Montréal)

Tunisair

Aéroport Tunis Carthage

Samedi 16 mai

France (Paris)

Tunisair

Aéroport Tunis Carthage

Madrid (Espagne)

Jasmin Airways

Aéroport Tunis Carthage

Dimanche 17 mai

Bahreïn (al-Man?ma)

Nouvelair

Aéroport Tunis Carthage

Lundi 18 mai

Arabie Saoudite (Djeddah)

Tunisair

Aéroport Tunis Carthage

Arabie Saoudite (Riyad)

Tunisair

Aéroport Tunis Carthage

Mardi 19 mai

Moscou (Russie)

Tunisair

Aéroport Tunis Carthage

Mercredi 20 mai

Malte

Tunisair Express

Aéroport Tunis Carthage

Londres (Royaume-Uni)

Tunisair

Aéroport Tunis Carthage

Moscou (Russie)

Nouvelair

Aéroport Tunis Carthage

Jeudi 21 mai

Kinshasa (République démocratique du Congo)

Tunisair

Aéroport Tunis Carthage

Liban/ Jordanie (Beyrouth/ Amman)

Jasmin Airways

Aéroport Tunis Carthage

Bangkok et la Chine

Armée de l’air tunisienne/ Aéroport Tunis Carthage

Vendredi 22 mai

Canada/ Etats-Unis (Montréal/Washington)

Tunisair

Aéroport Tunis Carthage

Ukraine (Kiev)

Tunisair

Aéroport Tunis Carthage