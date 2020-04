Ras Jedir : il n’y a plus aucun Tunisien bloqué, à la frontière

Le transfert de plus d’un millier de Tunisiens du passage frontalier de Ras Jedir vers leurs régions respectives a commencé, mardi 21 avril 2020.

Un premier groupe de près de 700 personnes était arrivé, lundi, en territoire tunisien, d’une seule traite, après une bousculade au terminal de Ras Jedir, suivi d’un second groupe de 400 voyageurs, bloqués depuis plusieurs jours à la frontière avec la Libye.

Ils ont été tous soumis à des procédures policières et douanières “minutieuses” et un contrôle médical préventif contre le Covid-19, indique une source policière à l’agence TAP. De son côté, le Croissant rouge tunisien leur a fourni des repas.

Des bus ont été mobilisés pour ramener les Tunisiens vers 18 régions où ils seront placés dans des centres d’isolement obligatoire aménagés par leurs gouvernorats respectifs.

Désormais, il n’y a plus aucun Tunisien bloqué à la frontière avec la Libye, affirme la même source.