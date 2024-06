La réouverture du poste frontière Ras Jedir, encore reportée !

Mosaïque fm a appris que l’ouverture du poste-frontière de Ras Jedir a été à nouveau reportée, à la demande de la partie libyenne, sans que les raisons et la nouvelle date ne soient communiquées.

Le ministère libyen de l’Intérieur avait auparavant annoncé que le comité chargé de la réouverture du poste-frontière avait effectué une visite d’inspection sur place samedi et tenu une réunion avec la partie tunisienne pour coordonner et finaliser les préparatifs pour sa réouverture aujourd’hui au bénéfice des voyageurs. Cependant, pour des raisons encore inconnues, l’ouverture a une fois de plus été reportée.