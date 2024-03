RDC: 40% des Congolais font face à l’insécurité alimentaire

Le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont présenté à Kinshasa de nouveaux chiffres alarmants. Cette année, environ 40 millions de personnes, soit 40% de la population congolaise, sont confrontées à une insécurité alimentaire de niveau modéré à sévère. Une situation préoccupante qui appelle, disent les agences des Nations unies, à une action urgente.

Comme le soulignent les chiffres du PAM et de la FAO présentés mardi 5 mars à Kinshasa, en République démocratique du Congo, parmi les personnes qui ont besoin d’une intervention la plus urgente, il y a environ 16 millions de Congolais qui se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire chronique sévère.

L’analyse, qui a porté sur 90 agglomérations, révèle que seule la ville-province de Kinshasa échappe à cette tendance alarmante. Elle est classée en « insécurité alimentaire légère », avec près de 12 millions de personnes, soit 85 % de sa population, concernées.

Le rapport pointe du doigt les conflits et les violences armées persistants, notamment dans l’est du pays, comme facteurs contribuant de manière significative à cette crise alimentaire. Les maladies, telles que les épidémies humaines ou celles transmises par les animaux, ainsi que les invasions contre les cultures, aggravent également la situation.

