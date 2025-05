RDC: Des questions encore en suspens concernant le processus de paix initié par Washington

Le conseiller spécial pour l’Afrique à la Maison Blanche, Massad Boulos, a salué « le projet de proposition de paix reçu de la RDC et du Rwanda », une « étape importante vers le respect des engagements pris dans la Déclaration de principes » signée le 25 avril dernier par les deux pays, sous l’égide des États-Unis. Mais des questions restent en suspens concernant ce processus initié par Washington.

Les États-Unis ont officiellement reçu les propositions du Rwanda et de la République démocratique du Congo (RDC) : le premier jet d’un projet d’accord censé marquer une étape vers la fin des tensions dans l’Est de la RDC.

Mais que se passe-t-il désormais ? Le 1er mai dernier, Massad Boulo a annoncé la mise en place d’un comité de suivi. Ce mécanisme est censé accompagner les deux pays dans la mise en œuvre du processus de paix. Il réunit les États-Unis, le Qatar, la France et le Togo, ce dernier agissant au nom de l’Union africaine. Mais peut-on réellement parler d’un comité structuré ? Quel est son rôle ?

Ce que l’on sait à ce stade, répond RFI,c’est qu’une nouvelle rencontre est envisagée d’ici trois à semaines entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Mais ce rendez-vous n’a, pour l’instant, pas encore été officiellement arrêté.

Washington, qui se félicite de cette avancée, continue de jouer un rôle moteur dans le processus. La réunion du 30 avril à Doha s’est d’ailleurs tenue à son initiative ; le Qatar n’a assuré qu’un rôle d’hôte.

En revanche, le « comité de suivi » annoncé le 1er mai par le conseiller spécial américain Massad Boulos reste, à ce jour, peu structuré. Aucune date de réunion n’a été communiquée et aucune feuille de route précise n’a été rendue publique.

