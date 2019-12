RDC: le FMI débloque un crédit d’urgence pour la balance des paiements

La République démocratique du Congo (RDC) bénéficiera d’un crédit d’urgence de 368,4 millions $ de la part du Fonds monétaire international (FMI), a appris l’agence Ecofin.

Le nouveau décaissement approuvé dans le cadre d’une Facilité de crédit rapide (FCR), vise à permettre au pays de répondre à ses besoins urgents de balance des paiements. D’après le FMI, la chute des prix des produits de base et le relâchement du contrôle des dépenses publiques pendant la récente période de transition politique, ont contribué à mettre en difficulté cette balance des paiements malgré une amélioration de la stabilité macroéconomique du pays ces dernières années. « Dans ce contexte, les réserves internationales sont tombées à des niveaux dangereusement bas ; ce qui crée des besoins urgents pour la balance des paiements », souligne la même source.

La nouvelle annonce intervient alors que le pays est en pleine négociation pour la mise en œuvre d’un programme de réformes adossé à un financement de 370 millions $ de la part du fonds. En plus de réduire les déséquilibres budgétaires et de rendre l’économie plus résiliente aux chocs externes, ce programme devrait aider le gouvernement à implémenter son plan social visant à sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté ou de l’extrême pauvreté.