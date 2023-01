RDC: Le M23 va se retirer de plusieurs localités, annonce la force régionale est-africaine

Conformément aux résolutions du mini-sommet de Luanda, le M23 pourrait se retirer de plusieurs localités, dont l’ancienne base militaire congolaise de Rumangabo, selon la force régionale de l’EAC. De son côté, l’armée congolaise parle d’un leurre et accuse le M23 de tenter de nouvelles offensives pour s’approprier d’autres localités.

Selon la force régionale de l’EAC, le M23 pourrait se retirer dès le 5 janvier de Rumangabo. Les rebelles ont promis de se retirer également de la localité de Kishishe où les Nations unies ont recensé le massacre d’une centaine de civils en novembre dernier.

« La rencontre a été marquée par des échanges dans le cadre d’un retrait progressif et coordonné des combattants du M23 de zones occupées. Cela conformément aux résolutions du mini-sommet de Luanda », a confirmé le major de l’armée kényane et porte-parole de la force est-africaine en RDC, Wanyoni Nyakundi. Et d’ajouter : « Il est important de savoir que la force régionale des États d’Afrique de l’Est n’a jamais conclu un accord avec le M23 et ne le fera jamais ».

Comme à Kibumba, les zones abandonnées ne seront réoccupées que par la force régionale. « Nous sommes là pour nous assurer que le mouvement a quitté ses positions. Et ce retrait devra se faire de manière ordonnée sans mettre en danger les vies des civils », ajoute le porte-parole.