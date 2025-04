RDC: Retour au calme après une attaque de l’armée et ses alliés 

Dans l’est de la République démocratique du Congo, la situation est redevenue calme, samedi 12 avril, à Goma après une nuit agitée. Il y a eu de nombreuses détonations suite à une attaque attribuée aux FARDC et aux milices wazalendos. Les habitants des quartiers ouest ont eu très peur, mais ils commencent à sortir. Les autorités nommées par l’AFC/M23 appellent au calme.

Le gouverneur du Nord-Kivu, installé par l’AFC/M23, a affirmé avoir « anéanti » les assaillants après ces affrontements survenus à Goma — ville qu’il contrôle depuis deux mois. Selon ses déclarations, l’attaque, attribuée aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et à leurs supplétifs « wazalendo », ces groupes armés affiliés, et les FDLR, ce groupe rebelle à l’origine fondé par d’anciens génocidaires hutus rwandais à la fin des années 1990, a été repoussée.

Des sources concordantes rapportent que l’attaque, bien coordonnée, a impliqué des assaillants lourdement armés et nombreux. Ils ont réussi à atteindre la route principale Katindo-Ndosho avant d’être repoussés par les forces en place. Selon un habitant de Goma, certains assaillants ont « pillé plusieurs maisons, notamment sur l’avenue Balindu ».

Pour l’heure, aucun bilan n’est disponible. Quelques corps en tenue militaire sont visibles. Une source médicale a confirmé qu’au moins un décès et un blessé ont été enregistrés dans une structure hospitalière à Goma.

- Publicité-