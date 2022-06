La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a annoncé, mardi, la réactivation les weekends et pendant les vacances de neuf lignes desservant quatre plages, précisant que les tarifs des billets ont été fixés entre 1500 et 500 millimes.

Cette programmation démarrera à partir de 8 juin 2022, précise la meme source. La TRANSTU a consacré 4 lignes en direction de la plage de la Goulette notamment la ligne Ghdir El Golla selon un tarif unifié ( 1 dinar) et la ligne 20 mars Sidi Hasssine (1 dinar), même tarif que celui de la ligne Mhamdia alors que le tarif de Borj Elamri s’élève à 1500 millimes.Les estivants qui se déplacent vers la plage de Sidi Abdelaziz à la Marsa devront payer un tarif de 500 millimes à travers la ligne régulière depuis Bahr Lazrag. Les estivants désirant se baigner à la plage de Kalâat El Andalous, pourront emprunter une ligne assurant la jonction entre la ville de Kalâat l’Andalous et la plage locale (500 millimes) et une autre ligne entre Tebourba et la plage de Kalâat El Andalous (1 dinar). La TRANSTU permettra aux estivants désirant se déplacer vers la plage de Borj Sérdria d’empreinter la ligne Mornag/Borj Sédria ( 1 dinar) , ainsi que la ligne Naâssen/ Borj Sédria (1 dinar).Outre ces lignes, la TRANSTU va œuvrer pour assurer le transport vers les plages via les lignes régulières des bus à destination des plages, en plus de la ligne ferroviaire desservant la Banlieue Nord de Tunis.NOB