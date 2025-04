Le ministère de l’Equipement poursuit la réalisation de 36 études moyennant une enveloppe de 13,3 millions DT, y compris l’étude stratégique de gestion des inondations, dans le cadre des plans visant à mettre en œuvre un ensemble de projets pour un coût de 51 millions de dinars au cours de 2025.

La direction de l’hydraulique urbaine a présenté ces données lors d’une réunion de travail, présidée jeudi par le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Salah Zouari, selon un communiqué publié par le ministère.Les participants ont passé en revue les projets menés par la direction de l’hydraulique urbaine pour protéger les villes et les agglomérations, contre les inondations, ainsi que les projets de sauvegarde et d’entretien des ouvrages de protection contre les inondations, des oueds et des cours d’eau secondaires, en rapport avec le curage et le nettoyage des bassins de collecte d’eau.Le ministère prévoit la réalisation d’un ensemble de nouveaux projets par le biais de la direction de l’hydraulique urbaine proposés dans le budget 2025, pour un coût total de 51 millions DT.Il a appelé à la nécessité de coordonner en permanence avec les différentes interventions pour stimuler le rythme de réalisation, compte tenu de l’ampleur des projets programmés et d’accélérer le démarrage du travail des nouveaux projets.Il a notamment exhorté les entrepreneurs à fournir les moyens logistiques et humaines nécessaires, à respecter leurs engagements et à faire le suivi et la coordination de tous les intervenants.