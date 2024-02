Récupération d’un terrain domanial d’environ 100 hectares à Nefta

Les services de la direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières à Tozeur ont récupéré mercredi, un terrain domanial agricole couvrant environ 100 hectares situé dans la délégation de Nefta dans le gouvernorat de Tozeur.

Selon un communiqué du ministère des domaines de de l’Etat et des affaires foncière, il s’agit d’une partie d’une parcelle enregistrée qui a été illégalement, saisie et exploitée par des tiers.

L’opération de récupération a été menée en présence des représentants de tous les services concernés et ce dans le cadre de l’exécution d’une décision d’évacuation émanant du gouverneur de la région. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à lutter contre toutes les formes d’atteintes et de violations portées à la propriété de l’Etat, d’après la même source .

La direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières à Tozeur a pris possession du terrain récupéré en attendant sa réaffectation conformément aux réglementations légales en vigueur.