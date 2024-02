L’hôpital régional de Nefta à 85% prêt

Le projet de construction de la première tranche de l’hôpital régional (catégorie B) à Nefta dans le gouvernorat de Tozeur devrait s’achever, fin avril 2024.

Le directeur régional de la santé, Yassine Sabri a indiqué à l’Agence TAP que les travaux, dont le taux d’avancement a atteint 85%, sont réalisés moyennant une enveloppe de 8 millions de dinars.

La première tranche comprend la construction d’un hall et de services de réanimation, gynécologie-obstétrique, radiologie et un espace d’hébergement des patients, outre la mise en place d’un laboratoire et d’une unité de banque de sang et l’entretien des voies routières menant à l’hôpital(5,7 millions de dinars).

Une enveloppe de 2 millions de dinars est allouée pour installer un réseau électrique et aménager d’autres espaces de services.

La deuxième tranche dont le coût s’élève à 13 millions de dinars concerne l’aménagement de services de consultations externes, des urgences et de chirurgie, d’une cantine et d’autres espaces.

Selon la même source, la région connait, actuellement, la réalisation d »autres projets dans le secteur de la santé.

Il s’agit notamment de l’extension de l’hôpital local à Hezoua (1,1 million de dinars), l’aménagement d’un service d’imagerie médicale (1,3 million de dinars) à l’hôpital régional de Tozeur qui devra être fin prêt en janvier 2025, l’augmentation de la capacité d’accueil au service de réanimation pour passer de 5 à 7 lits et la modernisation du service de chirurgie de l’hôpital de Tozeur.