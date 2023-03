Réduction de la peine de la juge accusée de trafic  de devises

La Chambre criminelle spécialisée en corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé de réduire la peine de la juge, accusée de détention illégale de devises et tentative de les transporter vers une ville du Sud tunisien, selon Mosaique FM, jeudi 16 mars, tard dans la soirée.



Après délibérations, la Chambre l’a ainsi condamnée à un an et demi de prison, au lieu des 10 ans, prononcés en première instance et à une amende de 800 mille dinars. Sur cette base, la juge sera libérée compte tenu qu’elle a déjà passé 18 mois en prison.



Il convient de rappeler que la juge en question a été arrêtée, en août 2021, au niveau de la route reliant M’saken à El Jem, en flagrant délit de contrebande de devises consistant en 430 mille euros, outre 35 mille dinars tunisiens.

