Réduction du gaspillage alimentaire en milieu urbain : Signature d’un protocole d’accord entre la FAO et la CDC

Un protocole d’accord vient d’être signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans le but de contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire en milieu urbain, pour instaurer des systèmes alimentaires durables au sein des deux villes de Tunis et de la Goulette, a annoncé la FAO, dans un communiqué, publié vendredi.

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de partenariat entre la FAO, la CDC et les municipalités de Tunis et de La Goulette, cet accord prévoit la formation de 50 cadres municipaux sur les enjeux du développement durable et de la finance verte.Par ailleurs, des jeunes entrepreneurs seront accompagnés pour une meilleure structuration de leurs idées autour de modèles économiques durables. 10 projets à fort impact seront sélectionnés et appuyer, dont les 3 meilleures initiatives seront soutenues, en vue de faciliter leur réalisation.

Le chargé des affaires courantes au bureau de la FAO Afrique du Nord et la FAO Tunisie, Mohamed Amrani a souligné, à cette occasion, que « 76% des ménages de la ville de Tunis reconnaissent que le gaspillage alimentaire est un gros problème et qu’il incombe à tout le monde d’éviter », ajoutant que « la réduction de perte et de gaspillage alimentaires est un facteur important pour faire face à la dépendance aux importations en Tunisie, mais aussi pour stimuler l’emploi en général et l’emploi des jeunes en particulier à travers les innovations, les technologies, et l’intelligence artificielle ».

De son côté, la directrice générale de la CDC, Nejia Gharbi, a fait part de la détermination de la Caisse de favoriser l’émergence de solutions locales, durables et innovantes face au gaspillage alimentaire, en mobilisant les structures territoriales et les acteurs concernés. »

