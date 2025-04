Réduction supplémentaire du prix de vente de Soja produit localement

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a annoncé vendredi dans un communiqué, que les prix de vente du soja, produit localement, ont été réduits de 100 dinars supplémentaires, à compter du 23 avril 2025, ce qui représente la deuxième réduction de la même valeur depuis le début de cette année.

Le ministère a précisé que cette réduction s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour soutenir les filières de la production de volaille, de lait et de la viande rouge d’une manière à augmenter leur productivité et à contribuer à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

