Référendum: Ce ne sera pas la ruée, prévoit Mourakiboun

La présidente du réseau Mourakiboun, Raja Jabri, estimé que le taux de participation au référendum du 25 juillet sera faible.

Elle a ajouté que l’organisation s’attend à un taux d’abstention élevé, vu l’absence d’une campagne de sensibilisation sur le processus d’inscription, de mise à jour et de la tenue du référendum pendant la saison des mariages et des fêtes…au plus fort de la canicule, de surcroît.

Raja Jabri a souligné, par ailleurs, que toutes les demandes d’accréditation qui ont été présentées par ses observateurs à l’ISIE, ont été acceptées.