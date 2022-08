Les accords de défense entre la Tunisie et les Occidentaux compromis par le référendum !

Le référendum du 25 juillet 2022 sur la nouvelle Constitution de la nouvelle République en Tunisie qui donne de nouveaux pouvoirs étendus au président Kais Saied semble devoir remettre en question les accords de défense conclus entre la Tunisie et des pays occidentaux, selon les analystes, alors que les États-Unis et d’autres pays mettent en balance la nécessité d’entretenir des relations amicales avec la Tunisie et son éloignement constant et troublant de la démocratie.

« Les États-Unis fournissent à la Tunisie environ 190 millions de dollars par an, répartis à peu près équitablement entre l’aide à la sécurité et les programmes visant à promouvoir l’économie et les institutions démocratiques du pays », a déclaré au site Breaking Defense Michaël Tanchum, chercheur principal à l’Institut autrichien de politique européenne et de sécurité (AIES) et chercheur non résident au Middle East Institute (MEI) à Washington, DC. « La position stratégique de la Tunisie en Afrique du Nord et en Méditerranée fait du pays un partenaire important pour les États-Unis.

« Bien que Washington ne soit pas à l’aise avec le recul démocratique du pays, il serait imprudent qu’il sacrifie sa relation de sécurité avec Tunis, créant ainsi une brèche pour les puissances rivales afin de combler le vide », a-t-il ajouté.

En avril, l’administration Biden a clairement indiqué à quel point elle était préoccupée par le « recul démocratique » de la Tunisie, en dévoilant un budget annuel qui réduisait l’aide au pays de près de 50 %. En ce qui concerne les accords de défense, un indicateur potentiel particulier, selon Tanchum, est la proposition de vente d’avions d’entraînement américains T-6C Texan à l’armée de l’air tunisienne.

Le 4 juillet, quelques semaines avant l’adoption du référendum le 25 juillet, le Centre de gestion du cycle de vie de l’US Air Force a accordé à Textron Aviation une modification de contrat de 90,7 millions de dollars pour la livraison de huit avions T-6C à l’armée de l’air tunisienne. Cette modification fait suite à l’approbation du département d’État de fournir à la Tunisie douze avions d’entraînement T-6C Texan pour un coût estimé à 234 millions de dollars en 2019.

La livraison de l’avion devrait commencer en mars 2023 et s’achever en septembre 2026, moyennant un financement, pour une grande part, dans le cadre de l’aide militaire américaine à la Tunisie, tandis que le montant restant sera payé par le gouvernement tunisien, selon le communiqué du ministère tunisien de la Défense également le 4 juillet.

Tanchum a déclaré que la livraison des T6-C, parmi d’autres accords potentiels, « sera une indication de la manière dont Washington comprend ses priorités stratégiques. »

Doutes sur la poursuite de l’aide US

Ryan Bohl, analyste de Stratfor pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez Rane, un cabinet privé de prévision du renseignement, s’est montré sceptique quant à la poursuite de l’aide militaire au lendemain du référendum.

« Je pense qu’avec l’incertitude de savoir si les États-Unis vont ou non poursuivre la réduction de moitié de l’aide militaire à la Tunisie, l’accord sur le T-6C est maintenant remis en question », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis et l’Europe ont tous deux vu le référendum comme « une tendance à l’autoritarisme ».

« Après le référendum, nous pourrions assister à des réductions de l’aide militaire au régime de Saied, ce qui remettrait en question cet accord et d’autres « , a-t-il déclaré à Breaking Defense.

Le T-6C n’est pas le seul avion occidental que la Tunisie lorgne pour développer son armée de l’air aérienne. En 2020, le département d’État a approuvé la vente de quatre avions d’attaque légère AT-6 Wolverine. En 2021, de nombreux rapports ont affirmé que la Tunisie souhaitait acquérir des chasseurs F-16 grâce à l’aide militaire pour remplacer ses avions Northrop F-5E vieillissants, mais aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet. De même, en mars 2022, la Tunisie a conclu un contrat pour l’acquisition de quatre avions utilitaires Cessna Grand Caravan EX afin de renforcer les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

Dans les mois qui ont suivi la présentation du budget, les États-Unis ont adopté un ton critique, mais n’ont pas signalé qu’ils allaient abandonner la Tunisie, note Breaking Defense, citant l’ambassade des USA à Tunis qui déclare que « depuis le 25 juillet 2021, la suspension de la gouvernance constitutionnelle, la consolidation du pouvoir exécutif et l’affaiblissement des institutions indépendantes ont soulevé de profondes questions sur la voie démocratique de la Tunisie, tant en Tunisie qu’au niveau international ».

Un fonctionnaire du Département d’État a refusé de commenter directement à Breaking Defense l’accord T6 ou tout autre accord, mais s’est fait l’écho des préoccupations concernant « l’érosion alarmante des normes démocratiques de la Tunisie au cours de l’année écoulée ».

« Le partenariat entre les États-Unis et la Tunisie est le plus fort lorsqu’il existe un engagement commun en faveur de la démocratie et des droits de l’homme », a déclaré le responsable. La Maison Blanche a refusé de faire d’autres commentaires.

Des ressources financières limitées

La mise en péril de l’aide militaire intervient alors que l’armée de l’air tunisienne est confrontée à de nombreux défis dans son processus d’expansion, au premier rang desquels figurent les limites financières du pays pour son armée.

« Le principal obstacle de la Tunisie à l’expansion des capacités de son armée de l’air est d’ordre financier », a déclaré. Bohl. « Elle ne reçoit pas d’aide militaire à grande échelle de la part d’alliés comme la France ou les États-Unis, qui lui permettrait de développer sa force aérienne bien au-delà de ce dont elle dispose actuellement. Et son propre budget, qui s’élevait en 2020 à un peu plus d’un milliard de dollars, se limite à l’acquisition de nouveaux équipements sans ce type d’aide militaire. »

Il ajoute que tant que l’Europe et les États-Unis sont disposés à fournir une aide militaire et une formation à l’armée de l’air tunisienne, celle-ci peut continuer à bénéficier de ces liens.

« Mais il y a maintenant une pression politique à Washington pour réduire les liens en raison de la centralisation du pouvoir entre les mains de la présidence.. Si les liens américains sont réduits, les liens français le sont aussi et la Tunisie se retrouvera avec moins d’options pour moderniser son armée de l’air », a-t-il souligné.