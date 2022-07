Référendum-Observateurs: « Jeunesse Sans Frontières » présente son rapport préliminaire

Le rapport préliminaire sur l’observation du déroulement de l’opération de vote, le dépouillement et le référendum, élaboré par l’Association « Jeunesse Sans Frontières », montre que « les quelques irrégularités constatées n’entament en rien la transparence et l’intégrité du scrutin ».

Elles n’ont aucune influence ni sur le résultat du référendum, ni sur le comportement de vote de l’électeur, précise le rapport qui a été présenté, mardi, par le vice-président de l’Association, Ahmed Allouche, au cours d’une conférence de presse à Tunis.

Selon le même rapport, le scrutin était « bien organisé » dans 96 pc des bureaux de vote dans lesquels étaient présents les observateurs de l’association.Ces derniers ont suivi de près l’ouverture et la fermeture des centres et bureaux de vote et les opérations de vote, de décompte et de dépouillement des voix dans 12 gouvernorats, a dit Ahmed Allouche.

D’après lui, le rapport insiste sur la nécessité de mettre en place, dans les centres de vote, des passages spéciaux pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.Il souligne, aussi, l’importance de respecter la mission des observateurs de l’opération électorale.

Le rapport met en évidence l’importance de l’évaluation du travail des présidents des centres de vote et des membres des bureaux de vote et la nécessité de leur fournir le meilleur encadrement possible.

Il s’agit, également, de renforcer les opérations de contrôle aux alentours des centres de vote pour éviter toute tentative de nature à influencer le comportement de vote des électeurs, note le rapport.

Selon le vice-président de Jeunesse Sans Frontières, le rapport recommande de sensibiliser davantage les électeurs, surtout les jeunes, quant à l’importance des élections et du droit de vote.