Régions-covid19 : 28 nouvelles contaminations locales à Gabès et une à Sfax

Le nombre de contaminations locales au covid19 est passé à 28 au gouvernorat de Gabès dont la majorité est détectée à la ville d’El Hamma.

Ces cas positifs ont été découverts suite aux analyses effectuées, ces derniers jours, sur 146 personnes suspectées d’avoir contracté le virus après avoir contacté une patiente covid19 dans la ville d’El Hamma.

Parmi ces cas, une femme médecin et 4 agents paramédicaux travaillant à l’hôpital local d’El Hamma ainsi qu’une infirmière dans l’hôpital régional de Gabès, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la santé par intérim à Gabès, Yahia Hamdi.

Par ailleurs, au gouvernorat de Sfax, un nouveau cas de contamination locale au covid-19 a été enregistré mardi et la direction régionale de la santé à Sfax rappelle que 23 anciens cas dans la région n’ont pas été totalement guéris et portent toujours le virus depuis la propagation de la pandémie ces derniers mois.