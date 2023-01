Règlement judiciaire de Radio Shems FM

Les agents de Radio Shems FM auraient-ils adhéré à la normalisation de la situation au sein de cet établissement confisqué au moyen du règlement judiciaire ?

La Radio a en effet donné, jeudi 19 janvier, la parole sur ses ondes, au secrétaire général du ministère des finances, Ahmed Khedhr, qui a indiqué que « le règlement judiciaire de la Radio Shems FM est inéluctable et légal ».

Il a indiqué que les dettes de la Radio ont atteint 19 millions dinar signalant l’existence de lourdes charges liées aux salaires et au fonctionnement.

Aussi, le règlement judiciaire est inéluctable et sera lancé, car il constitue un garant aux droits des agents de l’établissement et permettra à la radio de surmonter les difficultés rencontrées, a-t-il souligné.

Ahmed Khedhr a déclaré que le rapport de la commission de contrôle financier sera publié dès qu’il sera achevé, attirant l’attention sur les nombreuses irrégularités ayant entaché l’opération de cession de la Radio dont le non respect de l’égalité des chances et des divergences dans l’évaluation des dettes. C’est ce qui explique l’intérêt prêté à cette opération de cession, suite à des informations récurrentes et des plaintes concernant l’existence d’irrégularités.

Le secrétaire général du ministère des finances a déclaré qu’ainsi, l’opération de cession a été écartée tandis que ces irrégularités seront inventoriées dans le rapport de la commission de contrôle financier au sein du Groupe « El Karama Holding ».

Le responsable a noté que le dernier administrateur avait été révoqué, en raison des irrégularités et lacunes dans la gestion outre son incapacité à trouver des solutions pour sauver l’établissement.