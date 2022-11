Relance, à Sousse, d’un méga projet socioéconomique en instance

Le journal La Presse rapporte dans son édition électronique du 1 novembre qu’un méga projet socio-économique en instance depuis plus de 10 ans va bientôt voir le jour à Sousse jouxtant la gare ferroviaire de la ville.

Citant le manager du bureau chargé de l’exécution, Slim Kâabi, la même source indique qu’il s’étale sur 4 ha, permettra la création de 6000 postes d’emplois et comporte plusieurs édifices dont un palais des congrès, un centre commercial, un centre sanitaire de soins hospitaliers, un hôtel 5 étoiles, un complexe résidentiel, des bureaux, un espace culturel et un parking au sous-sol pour 3000 voitures.

Ce projet a été programmé par la société d’études et de développement de Sousse (constituée de cinq banques, du gouvernorat et de la municipalité de Sousse) depuis 2007, moyennant un fonds d’investissement fixé à 250 millions dinars, avec la sollicitation de bailleurs de fonds et d’investisseurs étrangers.