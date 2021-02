Remaniement ministériel: Des députés proposent au chef du gouvernement de revoir certains noms controversés et d’autres privilégient le dialogue pour sortir de la crise

La position du président de la République concernant le remaniement ministériel et la prestation de serment de certains ministres, qui ont obtenu la confiance du parlement, le 26 janvier 2021, continue de susciter le débat.

Recevant, hier, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le président de la République Kais Saied a « réitéré sa position ferme sur le remaniement ministériel (qui doit être) fondé sur le respect de la Constitution ».

Le 25 janvier dernier, Kais Saied a indiqué lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale que le remaniement ministériel n’a pas respecté les dispositions de la Constitution.

Il a également déclaré que les personnes proposées dans le remaniement ministériel, suspectées d’être impliquées dans des affaires de corruption ou de conflit d’intérêt ne pourront pas prêter serment.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi avait annoncé, samedi 16 janvier, un remaniement qui a touché onze portefeuilles ministériels.

Face à ce blocage, les différents groupes parlementaires ont dans des déclarations à l’agence TAP, livré leurs propositions pour une sortie de la crise.

Le député du bloc démocratique, Abderrazak Aouidet a jugé nécessaire, jeudi, une solution politique pour la situation de blocage entre le président de la République et le chef du gouvernement.

Il a expliqué que malgré le dépassement du délai de nomination des nouveaux ministres et de la prestation de serment, à cause de son refus de certains noms proposés, Kais Saied peut valider sept d’entre eux, jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour les quatre autres. Selon lui, ces derniers peuvent être remplacés ou se retirer de leur plein gré pour la résolution du litige.

Pour sa part, le président du groupe parlementaire Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed a estimé que le chef du gouvernement doit changer les quatre ministres controversés pour éviter que le gouvernement ne soit bloqué et incapable de travailler du moment que chaque partie campe sur sa position.

Sur le rôle de médiation que peut jouer le parlement entre les deux présidents, Ben Ahmed considère que cela était impossible à réaliser puisqu’il est à « l’origine du problème ». En accordant la confiance à des personnalités faisant l’objet de suspicions, le parlement suit une logique qui ne peut qu’entrainer la crise, a-t-il soutenu.

De son côté, Hassouna Nasfi, président du bloc La Réforme (Eslah) a déclaré que le parlement s’est acquitté au mieux de son devoir. Pour lui, le problème se trouve uniquement entre le président de la République et le chef du gouvernement. Un problème qui dépasse l’entendement, regrette-t-il.

Le président du groupe parlementaire d’Ennahdha, Imed Khemiri propose, quant à lui, de privilégier le dialogue et de s’en tenir à la Constitution, estimant qu’il était toujours possible durant les prochaines heures de surmonter le litige constitutionnel.

Le mouvement Ennahdha continue de soutenir le chef du gouvernement ainsi que le dialogue entre les deux parties (Saied et Mechichi), a affirmé le député, précisant que le chef du gouvernement s’attèle à trouver une solution dans le cadre de la Constitution, surtout en l’absence de la Cour constitutionnelle à qui revient le règlement de ce genre de litiges.

Rappelant la position d’Ennahdha, Imed Khemiri a estimé que la prestation de serment entre dans le cadre de la compétence liée du président de la République « qui ne peut refuser la nomination de nouveaux ministres et la prestation de serment devant lui, dès lors qu’ils ont obtenu la confiance du pouvoir initial du parlement ».