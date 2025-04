Remise de 24 contrats pour l’acquisition de biens fonciers destinés à la réalisation de projets au Kef

Le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Wajdi Hedhili, a remis, mercredi, lors d’une visite effectuée au gouvernorat de Kef, 24 contrats pour l’acquisition de biens fonciers destinés à la réalisation de projets publics, notamment des projets d’infrastructure (routes, barrages…).Il a, par la même occasion, remis 12 contrats d’exploitation de terres domaniales au profit de jeunes agriculteurs, ainsi que 10 décisions mettant à la disposition d’entreprises publiques, des terrains domaniaux, afin de les exploiter dans leurs projets programmés dans la région, et précisément dans les délégations d’El Kef Est, El Kef Ouest, Dahmani, Tajerouine, Touiref et El Ksour. Ces projets permettront d’impulser la création de l’emploi et d’accélérer le rythme des investissements dans la région.Sur un autre registre, Hedhili a souligné, à cette occasion, l’impératif d’accélérer le processus de tri des dossiers, pour la régularisation de la situation de 36 lots agricoles exploités par des chômeurs diplômés de l’enseignement supérieur.

