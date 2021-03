Rencontres et remise des prix les 24 et 25 mars 2021 à l’Institut Français de Tunis

Le Mobile Film Festival, soutenu par l’Agence Française de Développement, a 16 ans et toujours le même format unique : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. Au cours des 5 dernières années, 5130 films de 172 pays soumis, 115 millions de vues en ligne et 280.000 € de bourses d’aide à la production distribuées.

- Publicité-

Cette année le Mobile Film Festival sera en Afrique, il répondra toujours aux mêmes règles : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film, et sera exclusivement ouvert aux réalisatrices et réalisateurs résidents sur le continent africain.

Cette édition du Mobile Film Festival fait participer 497 films de 38 pays africains, parmi lesquels a été établie la sélection officielle de 51 films de 23 pays (Tous les films sont visibles en accès libre sur cette adresse : http://bit.ly/MobFilmFest ). Le jury remettra les prix le jeudi 25 mars à l’occasion d’une cérémonie qui sera organisée à l’Institut Français de Tunis.

L’objectif du festival est de découvrir et d’accompagner de talentueux réalisatrices et réalisateurs du continent. Pour cela le Mobile Film Festival a mis en place des bourses d’aide à la production qui récompensent le meilleur film, le meilleur film francophone, le meilleur documentaire, la meilleure bande originale et enfin la meilleure réalisatrice.

Un jury de professionnels reconnus du cinéma et de la culture sur le continent africain avec Blick Bassy, musicien camerounais ; Hilda Dokubo, actrice nigériane ; Obi Emelonye, réalisateur nigérian ; Joël Karekezi, réalisateur rwandais ; et Ismahane Lahmar, réalisatrice et scénariste tunisienne.

Pour conclure cette formidable aventure créative, le Mobile Film Festival est accueilli par l’Institut Français de Tunis pour 2 journées d’échanges et de célébration des cinémas d’Afrique autour de tables rondes sur 2 thématiques « Le cinéma au féminin » et » Les cinémas d’Afrique« , et enfin pour une grande cérémonie de remise des prix au cours de laquelle seront projetés les films du festival sur grand écran.