Rencontres professionnelles B2B les 2 et 3 juillet 2025 à Saint Pétersbourg en Russie

es rencontres professionnelles B to B dans le secteur agroalimentaire seront organisées par le centre de promotion des exportations (CEPEX) dans le cadre de l’événement « Neva Buyers Week » qui se tiendra les 2 et 3 Juillet 2025 à Saint Pétersbourg – Russie.

Ce rendez-vous d’affaires constitue une opportunité majeure pour les entreprises tunisiennes souhaitant accéder au marché russe, en leur permettant de rencontrer des acheteurs issus de chaînes de distribution, de grandes surfaces, de restaurants et de plateformes de vente en ligne. Cette action concerne les entreprises du secteur agroalimentaire (huiles d’olive, confiserie, pâtes, sauces, épicerie, snacks, jus, produits bio, etc)., a précisé le CEPEX.

La participation tunisienne à cette édition de NEVA BUYERS WEEK sera limitée à huit entreprises, sélectionnées selon des critères fixés par les organisateurs, avec une priorité accordée à la filière huile d’olive.

L’événement s’articule autour de trois grands espaces de négociation où les acheteurs reçoivent les fournisseurs sur la base de rendez-vous préétablis via une plateforme dédiée. Chaque entreprise participante pourra bénéficier de 15 rencontres ciblées réparties sur les deux jours, selon son domaine d’activité.

Les entreprises intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 02 mai 2025 via le lien suivant: httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/361.

