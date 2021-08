Rentrée universitaire: Réouverture des inscriptions pour bénéficier du vaccin anti-covid-19

Dans le cadre des préparatifs pour la rentrée universitaire, la plateforme réservée à l’inscription pour bénéficier du vaccin contre le coronavirus destiné au personnel, aux étudiants et au cadre enseignant a été rouverte pour la 3ème fois, a annoncé le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans un communiqué rendu public, le ministère a appelé les différentes parties intéressées à accéder à la plateforme pour s’inscrire et pouvoir bénéficier du vaccin. Le ministère a publié le lien suivant httpss://vaccin.mes.rnu.tn/ens-sup pour effectuer l’enregistrement rappelant l’impératif de s’inscrire auparavant sur le système Evax.

- Publicité-