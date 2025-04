Renversement de tendance et accroissement du produit net bancaire,Maitrise des charges d’exploitation bancaires et non bancaires

Au cours du premier trimestre de l’année 2025, la STB Bank a vu l’encours des dépôts de sa clientèle progresser de 110 millions de dinars, une augmentation constatée, outre la mobilisation des dépôts traditionnels sous forme de l’épargne, au niveau des dépôts à terme et qui correspond essentiellement à des renouvellements mais à des conditions tarifaires plus compétitives.

Les ressources d’emprunt se sont élevées à 571,9 millions de dinars à fin mars 2025, en régression de 77,0 millions de dinars ou 11.87% par rapport à leur niveau à fin mars 2024.

Pour ce qui est de l’activité de financement, l’encours des créances sur la clientèle a connu une légère baisse confirmant le choix de la Banque d’une politique sélective et prudente de distribution des crédits et d’une manière générale d’assainissement du portefeuille engagements. Toutefois, force est de souligner que la Banque a approuvé courant le trimestre en cours, une enveloppe importante de nouveaux financements au profit notamment de certaines relations publiques, qui sont en phase de mise en place.

Par ailleurs, la Banque affiche, au premier trimestre, une forte croissance de 375 millions de dinars ou 9,7% de l’encours du portefeuille titres pour s’élever à 4,2 milliards de dinars. La majeure partie de cette enveloppe additionnelle est constituée de Bons de Trésor Assimilables (BTA) en tant que portefeuille investissement, ce qui témoigne du rôle toujours important de la Banque en matière de financement de la dette publique.

L’évolution des indicateurs bilanciels sus énumérés, conjuguée à la baisse de plus en plus significative du recours de la Banque aux ressources monétaires a permis à la Banque de confirmer l’amélioration continue et le respect des seuils réglementaires de la BCT des ratios de transformation (LTD) et de liquidité (LCR) avec des niveaux très confortables, offrant un potentiel de plus en plus élevé pour développer l’activité de crédit.

Coté indicateurs de rentabilité, la politique adoptée en matière de mobilisation des ressources centrée autour des dépôts de la clientèle à faible rémunération a permis de stabiliser les charges y afférentes, lesquelles ont été ramenées de 187 MD à 185 MD. Cette situation a été également acquise grâce à l’important recul des charges décaissées au titre du refinancement sur le marché monétaire (-41%).

Néanmoins, la marge nette d’intérêt globale a accusé une diminution sous l’effet de la baisse de l’encours moyen des crédits et la constatation de l’impact du rabattement d’intérêt en application de l’article 412 de la loi 2024-41.

Quant aux commissions nettes, une quasi-stagnation de leur volume à 30 MD a été constatée tenant compte de la gratuité de certains services décidée par la BCT et de l’impact de la diminution des commissions sur chèques (-1,2 MD) .

Pour ce qui est des revenus du portefeuille titres et opérations financières, une augmentation de 29,4 MD ou 45% à 94,8 MD a été affichée et provenant notamment des placements en bons de trésor et emprunt national.

Les éléments sus indiqués ont permis à la Banque de renverser la tendance de son produit net bancaire qui a connu une amélioration de 7,6 millions de dinars ou 4,75% pour atteindre 167 MD au premier trimestre de l’année 2025.

Quant aux charges opératoires, elles ont baissé de 1,5 millions de dinars ou 2% pour s’établir à 80,9 millions de dinars à fin mars 2025 s’expliquant essentiellement par la diminution des frais de fonctionnement de 2,4 MD pour se situer à 22,8 MD au terme du premier trimestre 2025 témoignant des efforts déployés par la Banque pour la maitrise des charges opératoires et plus généralement pour l’amélioration de ses ratios de productivité.

Le coefficient d’exploitation s’est amélioré par conséquent, se situant à 48.34 % au terme du premier trimestre 2025 contre 51.63 % une année auparavant.