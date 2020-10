Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a ordonné la réouverture du poste frontalier de Ras Jedir, soulignant l’impératif de respecter le protocole sanitaire convenu entre les deux parties.

Une séance de travail tenue vendredi à la Kasbah entre le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et les hauts cadres du ministère des Affaires étrangères, s’est focalisée sur les résultats des négociations tuniso-libyennes sur la reprise des échanges commerciaux et de la circulation des personnes entre les deux pays.

Les questions d’actualité aux niveaux régional et international ainsi que la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines économique et commercial ont, également, été passées en revue lors de cette séance.

cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi a mis en avant le rôle des missions diplomatiques dans l’impulsion de ce processus.

Cette première réunion avec les hauts cadres du ministère des Affaires étrangères a été, également, l’occasion d’aborder les prochaines échéances diplomatiques et le plan de travail du département pour la prochaine étape, selon la même source.

INES