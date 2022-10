Repenser la législation sur les chèques sans provision

La révision de la législation relative aux chèques sans provisions dans le sens de la suppression de la peine de privation de liberté et la promotion des modes de paiement électroniques a été recommandée par une élite d’experts invités à animer, jeudi 20 octobre, l’émission économique hebdomadaire de la télévision tunisienne intitulée « la nationale économique ».

Le banquier Ahmed Karam, l’expert économique Maher Gayda , le président de l’Organisation de défense du consommateur, Ammar Dhaya et autres ont noté que l’emprisonnement à défaut de paiement n’a pas empêché le recours accru aux chèques sans provision, causant un grand manque à gagner à l’économie de sorte qu’il faudra penser à des sanctions alternatives plus souples et sans dommages économiques de manière à édifier les transactions économiques et commerciales sur la confiance réciproque et non pas sur la peur et la crainte de poursuites judiciaires..

L’accent a été mis sur la nécessité de développer les modes de paiement électronique et d’assurer un plus grand accompagnement des petits opérateurs économiques et des petites entreprises au plan du financement.