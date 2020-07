Reprise de la Plénière du vote de retrait de confiance à Ghannouchi

L’Assemblée des représentant du peuple a repris à 10 h 35 sa séance plénière qu’elle avait suspendue plus tôt sur fond de tensions liées aux procédures pratiques du vote de retrait de la confiance au président de l’ARP, Rached Ghannouchi.

Maintes oppositions ont été formulées au sujet de l’absence d’isoloir, de la distribution des bulletins de vote aux députés à l’intérieur de l’hémicycle et même de la forme et des composantes du bulletins de vote , certains députés ayant exigé l’ajout d’une case pour l’abstentions à celles des votes par oui ou par non.