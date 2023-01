Reprise des vols Air Arabia entre Casablanca et  Tunis

La compagnie marocaine Air Arabia a décidé de reprendre l’exploitation de sa ligne régulière Casablanca Tunis, à la fin du mois de janvier 2023, en attendant d’obtenir à cet effet les autorisations nécessaires des autorités tunisiennes, a rapporté, jeudi 19 janvier, le site Destination Tunisie.

La ligne a programmé 4 vols par semaine et n’attend que la confirmation de la partie tunisienne.

Dès l’obtention des autorisations, les jours d’opération seront annoncés et introduits dans son site ainsi que sur les systèmes de réservation.

Cette compagnie de low cost avait obtenu l’exploitation de la ligne Casablanca Tunis en avril 2019 de même qu’elle avait opéré entre la capitale tunisienne et Sharja aux E.A.U.

Créée en 2003, la compagnie Air Arabia s’est rapidement imposée comme la première compagnie low cost d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Avec sa flotte composée d’Airbus A320, elle dessert plus de 110 destinations en Europe, en Afrique et en Asie, notamment à l’aide de ses deux filiales Air Arabia Maroc et Air Arabia Egypt. En France, elle est présente dans neuf aéroports : Toulouse, Tarascon, Pau, Paris CDG, Nîmes, Montpellier, Lyon, Bordeaux et Avignon. Elle dessert également les principales villes marocaines depuis son hub de Casablanca. Elle possède deux autres bases à Alexandrie et à Sharjah.