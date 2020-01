République centrafricaine : 401 millions de dollars requis pour répondre aux besoins humanitaires cruciaux en 2020

La République centrafricaine connaît toujours une crise humanitaire grave et complexe. 2,6 millions de personnes ont besoin d’assistance et de protection humanitaire, ce qui représente plus de la moitié de la population. Parmi elles, 1,7 million de personnes ont besoin d’une assistance immédiate pour survivre.

Pour répondre aux besoins des plus vulnérables, le Gouvernement centrafricain et l’Equipe Humanitaire Pays ont officiellement lancé aujourd’hui le Plan de Réponse Humanitaire 2020 (PRH). La communauté humanitaire cible 1,6 million de personnes extrêmement vulnérables et appelle à la mobilisation de 401 millions de dollars américains pour mettre en œuvre des interventions vitales. Basé sur une analyse commune des besoins humanitaires, le Plan de Réponse Humanitaire vise à répondre aux problèmes critiques liés au bien-être physique et mental, aux conditions de vie et à la protection des plus vulnérables.

En République centrafricaine, les civils continuent de faire les frais de la crise. Des contraintes sécuritaires et logistiques continuent d’entraver l’accès aux personnes vulnérables. En 2019, 306 incidents de sécurité ont touché des travailleurs humanitaires, tuant 5 d’entre eux et blessant 42 autres.

La Coordonnatrice humanitaire en République centrafricaine, Mme Denise Brown, a souligné l’importance pour les acteurs humanitaires de pouvoir poursuivre leurs efforts et d’alléger les souffrances de ceux qui ont besoin d’une aide humanitaire. « Si l’assistance n’est pas fournie à grande échelle, la situation humanitaire déjà critique va se dégrader davantage en 2020 », a conclu Mme Brown.

Grâce à la générosité des donateurs, la communauté humanitaire a collecté 300,3 millions de dollars en 2019 et assisté plus de 1,1 million de personnes vulnérables dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire.