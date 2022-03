Ressortissants tunisiens en Ukraine : Un premier groupe rapatrié ce mardi 1er mars à l’aube

Un premier groupe de ressortissants tunisiens, évacués d’Ukraine à travers les postes frontaliers roumains et conduits jusqu’à l’aéroport de Bucarest, sera rapatrié ce mardi 1er mars à l’aube, annonce lundi soir le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Ce vol, assuré par l’armée de l’air nationale, est le premier réalisé à travers le pont aérien établi sur ordre du président de la République pour assurer le rapatriement des membres de la communauté tunisienne en Ukraine, précise le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les vols de rapatriement se poursuivront dans les prochains jours, ajoute le ministère, appelant les ressortissants tunisiens en Ukraine désireux de rentrer en Tunisie à contacter impérativement les ambassades de Tunisie à Bucarest et à Varsovie afin d’être inscrits sur les listes de rapatriement.