123 alertes sur des problèmes liés à l’eau en octobre 2023

Environ 123 alertes liées à des problèmes d’accès à l’eau ont été recensées, en octobre 2023, par l’Observatoire tunisien de l’eau. Ces alertes concernent des coupures dans la distribution de l’eau portable (105), des fuites d’eau (13), des mouvements de protestation (4) et de la potabilité (1).

Le gouvernorat de Ben Arous arrive en tête des régions concernées par ces alertes (24), selon la carte de la soif, suivi par Monastir (16 alertes) et Sousse (12 alertes).

A la date du 7 novembre 2023, les réserves globales d’eau dans l’ensemble des barrages tunisiens ont régressé de 30%, par rapport à la moyenne enregistrée durant les trois dernières années (762 millions m3), d’après des données publiées, le 8 novembre 2023, par l’Observatoire national de l’Agriculture (ONAGRI).

Les données de l’Observatoire ont fait état, en outre, du retrait et de l’utilisation de 2,300 millions m3 d’eau, le 7 novembre courant, alors que les apports en eau dans les barrages n’ont pas dépassé 0,330 million m3, à cette date.

Le Ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belaâti a convenu, lors d’une séance de travail tenue, le 4 novembre 2023, avec les participants, de programmer des journées de sensibilisation dans tous les gouvernorats à partir du 13 novembre 2023, afin de garantir la prise de conscience quant à l’importance des sources en eaux dans une conjoncture caractérisée par une pénurie pluviométrique.

Le Ministère de l’Agriculture a annoncé, également, de mettre en place un plan assurant l’approvisionnement en eau potable et de renforcer le contrôle pour garantir le respect de la décision interdisant certains usages des eaux à travers la prise de mesures restrictives contre les contrevenants.

Le département de l’Agriculture, avait décidé, le 31 mars 2023, d’interdire provisoirement certains usages de l’eau et d’imposer un système de rationnement conjoncturel afin de faire face à la pénurie hydrique actuelle dans le pays. Ces mesures de restriction resteront en vigueur jusqu’au mois de septembre 2023, avait précisé le ministère

