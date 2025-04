Ressources en eau : Les barrages tunisiens remplis à 38,32%

Les récentes précipitations ont porté le taux de remplissage des barrages à 38,32%, au 28 avril 2025. Les réserves globales d’eau retenues dans les barrages sont estimées est de 907,47 millions de m³ (Mm³), soit un écart positif de 35,302 Mm³, par rapport à la moyenne des trois dernières années, d’après des données publiées, mardi, par l’ONAGRI.

D’après la même source, le taux de remplissage a atteint 44,5% pour les barrages du nord, 14,1% pour les barrages du centre et 31% pour les barrages du Cap Bon. Les stocks se répartissent sur le nord (824,852 Mm³), le centre (63,476 Mm³) et le Cap-Bon (19,146 Mm³).

Selon les statistiques de l’ONAGRI, le taux de remplissage a atteint 27 % pour le barrage de Sidi Salem (Béja), avec un stock de 154,059 Mm³ et 72% pour le barrage de Sidi el-Barrak (Béja), avec un stock de 205,057 Mm³. Lesquels constituent les deux plus importants barrages en Tunisie.

