Réunion de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

La commission de Surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) réunie mercredi , à la Kasbah, sous la présidence du ministre de Finances, Mohamed Nizar Yaiche, s’est penchée sur les différentes actions entreprises par la CDC, pour faire face à la pandémie du COVID-19 ainsi que le rapport d’impact de cette crise sur les investissements de la CDC.

Selon un communiqué publié jeudi, sur la page Facebook du ministère de Finances, les membres de la commission ont procédé au suivi des décisions précédentes et des différentes participations directes et indirectes.

Cette 1ère réunion tenue en présentiel, conformément au plan de déconfinement national, a débuté par l’approbation du procès-verbal de la dernière commission qui s’est tenue en date du 12 Février 2020.

Parmi les points importants évoqués lors de cette réunion, l’approbation des états financiers clôturés au 31 décembre 2019 et la présentation du rapport établi par les commissaires aux comptes, la validation du rapport d’activité 2019 de la CDC, l’étude du rapport d’audit interne de l’exercice 2019, et l’examen du rapport d’audit du système d’information.