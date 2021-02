Réunion du comité 5+5 entre le gouvernement et l’UGTT

Une réunion du comité supérieur de négociations 5+5, a été tenue jeudi au siège du ministère de la fonction publique et de la gouvernance, entre des représentants du gouvernement et de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Cette séance est consacrée à l’examen d’un ensemble de dossiers à caractère social ainsi que la question des accords antérieurs.

La séance sera également une occasion pour aborder notamment plus de 36 accords en suspend conclus entre les deux parties dans le secteur public et la fonction publique, a indiqué Sami Tahri, porte-parole de l’UGTT.

Les revendications des surveillants et des surveillants généraux seront également abordées, selon la déclaration du ministre de l’éducation, mardi dernier.

