Réussite de la première opération de chirurgie cardiaque sur un nourrissant à l’hôpital d’enfants Béchir Hamza

Une équipe médicale de l’hôpital d’enfants Béchir Hamza a réalisé mercredi avec succès la première opération de chirurgie cardiaque sur un nourrissant âgé de 3 mois, dans le nouveau service de chirurgie cardiaque pédiatrique de cet hôpital, a indiqué le ministère de la santé.

Le ministère a souligné, dans son communiqué, que cette intervention a été dirigée par une équipe de médecins spécialistes au sein des services de chirurgie cardiaque pédiatrique, de réanimation et d’anesthésie, grâce au suivi et la coordination entre les équipes de spécialistes de Gabès, de Sfax et de Tunis.

Il a précisé que cette intervention a réussi grâce aux compétences médicales et aux équipements techniques avancées.

Cet exploit scientifique est important dans la mesure ou il permet de réduire les délais d’attente, d’améliorer la prise en charge des enfants atteints de maladies cardiaques complexes et de limiter le recours aux traitements à l’étranger a indiqué le ministère, précisant que le service de chirurgie cardiaque pédiatrique à l’hôpital universitaire Béchir Hamza constitue l’un des nouveaux services, ayant été équipés des technologies médicales modernes, dans le cadre de la stratégie visant à promouvoir les spécialités médicales et à développer l’infrastructure sanitaire.

Le ministère de la santé a salué les efforts déployés par le personnel médical, paramédical et administratif, formant le souhait que cet exploit médical contribue davantage à la réussite du système sanitaire en Tunisie.