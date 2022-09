Révision de la circulaire n°20 de manière consensuelle

Le porte-parole de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Sami Tahri a affirmé jeudi que l’Union a seulement réussi à réviser la circulaire n°20 de manière consensuelle, lors de sa réunion de négociation tenue hier avec le gouvernement. Selon Tahri les deux parties ne sont pas d’accord sur plusieurs points litigieux. Pour rappel, cette circulaire est relative à l’interdiction des négociations entre les syndicats et les ministres avant l’accord préalable de la présidence du gouvernement

Lors d’une conférence de presse organisée par l’UGTT jeudi sur le programme de réforme gouvernementale pour sortir de la crise : remarques et alternatives pour la réforme », Sami Tahri a indiqué que le gouvernement a donné son accord préalable concernant les augmentations des salaires sans aucune précision sur le montant.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Tahri a affirmé que l’union poursuivra à partir de vendredi, les négociations avec le gouvernement concernant les autres dossiers litigieux évoqués lors de la grève générale observée le 16 juin 2022 dans le secteur public.

Selon Tahri, un accord consensuel pourrait être trouvé lors de la dernière session de négociation prévue demain vendredi.

Hfaiedh Hfaiedh, secrétaire général adjoint de l’UGTT a, pour sa part, affirmé que le gouvernement s’attache à la non annulation de la contribution sociale solidaire retenue sur les salaires des employés, compte tenu des circonstances économiques et l’instabilité des caisses sociales malgré toutes les réformes adoptées.

Selon Hfaiedh, cette cotisation décidée en 2018 pour seulement une année et qui se poursuit jusqu’à ce jour, a influencé le pouvoir d’achat du citoyen face à l’augmentation des prix des produits.

Hfaiedh a affirmé que les points litigieux avec le gouvernement concernent principalement tous les dossiers à caractère financier.

- Publicité-