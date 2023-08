Révision de l’accord de libre échange tuniso-turc

La ministre du commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a évoqué une révision de l’accord de libre échange entre la Tunisie et la Turquie, avant la fin de cette année sur la base de l’équilibre et de la réciprocité des intérêts.

Dans une interview publiée lundi 31 juillet par le journal Al Chourouk et relayée par Radio Diwan FM, la ministre a souligné l’ambition de la Tunisie d’instaurer une nouvelle génération de conventions commerciales propres à assurer l’adéquation entre la liberté du commerce, l’investissement et le développement, en partant du principe que la libération des échanges commerciaux n’est pas une fin en soi mais un moyen pour lier les intérêts à travers l’échange des investissements et le partenariat économique.

Elle a expliqué qu’à travers la révision de la convention entre la Tunisie et la Turquie, le but est de protéger les industries nationales et d’attirer davantage d’investissements turcs.

La ministre a signalé la mise en place d’une plateforme électronique pour l’enregistrement préalable des importations des produits de consommation, en application du principe du traitement réciproque des pays d’origine, ce qui permettra de circonscrire le déferlement des importations des produits de consommation et de les limiter.