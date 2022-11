Riche circuit touristique et culturel à Djerba pour les illustres hôtes francophones

Dans des déclarations au correspondant régional du journal Assabah, mardi 8 novembre, le ministre du tourisme, Mohamed Moez Ben Hassine, a assuré que l’Ile de Djerba est fin prête sur le plan touristique pour accueillir dans les meilleures conditions ses illustres hôtes de tous les continents, à l’occasion de la tenue du Sommet de la Francophonie les 19 et 20 novembre.

Il a exprimé ses remerciements et sa considération à tous les intervenants pour leur participation à l’effort national tendant à recevoir au mieux les illustres participants à cette Conférence.

A cet égard, il a signalé l’aménagement d’un circuit touristique et culturel devant permettre à nos illustres hôtes d’apprécier la diversité et la richesse du patrimoine culturel de cette île et de la région du Sud tunisien.

Sur un autre plan, il a évoqué la réussite de la saison touristique actuelle , disant que nous commençons à nous approcher des indicateurs de l’année 2019, année de référence pour le tourisme tunisien, avant le grand recul qu’il a enregistré à partir de 2020, à cause de la pandémie de coronovirus.