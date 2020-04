Rim Ben Dhief Akremi : Le confinement a changé les habitudes des Tunisiens

Rim Ben Dhief Akremi, directrice générale du fournisseur d’accès Internet, Topnet a annoncé sur les Mosaïque FM dans Ahla Sbeh de ce lundi 6 avril 2020, que la situation que connaît le monde actuellement avec la propagation de la pandémie de coronavirus a conduit à une hausse vertigineuse de l’utilisation du réseau Internet.

Cette hausse s’élève à 50% dans le monde, 70% en Italie et entre 15 et 20% en Tunisie.

Elle a affirmé que le confinement a changé les habitudes des Tunisiens sur Internet puisque par le passé, l’utilisation d’Internet connaît son pic pendant les soirées de mardi et mercredi (les matches de la ligue des champions) mais maintenant c’est entre 11h00 et 01h00.

Rim Ben Dhief Akremi a souligné qu’aujourd’hui les Tunisiens utilisent Internet le plus souvent pour faire des live streaming, visionner des vidéos en streaming et pour télécharger des films, chose qui a provoqué des lenteurs au niveau du réseau.

Elle a ajouté que Topnet bénéficie de 65% de la bande passante fournie par Tunisie Télécom et a pris toutes les mesures nécessaires pour augmenter la bande passante de 40% pendant cette période de confinement.

Par ailleurs, la directrice générale de Topnet a appelé les internautes à visionner les vidéos en mode SD, à réduire le nombre de leur live-streaming et à télécharger les films et les mises à jour pendant la nuit pour ne pas occuper la bande passante et gêner ceux qui travaillent à distance.