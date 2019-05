Roland-Garros (1er tour): Wozniacki quitte tôt

La Danoise Caroline Wozniacki (13e mondiale) a été éliminée d’entrée lundi à Roland-Garros par la Russe Veronika Kudermetova (68e) 0-6, 6-3, 6-3.

L’ex-N.1 mondiale, qui a atteint deux fois les quarts de finale en 2010 et 2017, était arrivée à Paris diminuée physiquement. Les semaines précédentes, la joueuse de 28 ans avait dû abandonner au premier tour à Madrid (douleurs au dos) et à Rome (blessure à la jambe gauche).

Elle a annoncé en novembre dernier au Masters être atteinte de polyarthrite rhumatoïde.

Kudermetova qui joue, à 22 ans, pour la première fois dans le tableau final de Roland-Garros après deux échecs en qualifications en 2017 et 2018, affrontera au 2e tour la Française Audrey Albie (289e et invitée) ou la Kazakhe Zarina Diyas (99e).