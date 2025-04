Roulez avec TOYOTA, Souriez avec KOLLEB !!

Dans le cadre de sa stratégie digitale, BSB Toyota, distributeur officiel de la marque Toyota en Tunisie, lance une campagne inédite mêlant humour et automobile, en collaboration avec Nabil Ben Mesmia, plus connu par KOLLEB, figure incontournable de la scène humoristique tunisienne.

À travers une série de vidéos diffusées en ligne, l’humoriste s’approprie l’univers de la marque en mettant en scène, à sa manière unique, le Toyota Hilux 4×4 Simple Cabine. Avec son ton décalé, accessible et résolument drôle, il présente ce modèle de façon originale, tout en valorisant ses atouts.

Robuste, polyvalent et emblématique, le Toyota Hilux 4×4 Simple Cabine est la star de cette campagne. Ce pick-up, conçu pour répondre aux exigences des professionnels comme des aventuriers, est actuellement disponible chez BSB Toyota et dans l’ensemble de son réseau à travers le pays.

« Cette initiative s’inscrit dans notre volonté constante d’innover et d’explorer de nouvelles façons de communiquer : plus créatives, plus proches des attentes de notre audience »

D’autres vidéos viendront enrichir la campagne dans les semaines à venir, avec une promesse simple : rouler avec performance, et sourire avec style.