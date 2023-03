Royal Air Maroc étoffe son réseau pour cet été

6,2 millions de sièges sur plus de 90 destinations, six nouvelles lignes entre le Nord du Maroc et l’Europe, renforcement de la flotte par l’affrètement de six avions, la compagnie aérienne marocaine RAM déploie un programme de vols exceptionnel pour mieux accompagner la forte demande estivale.

Cette augmentation de l’offre donne suite au rétablissement de la quasi-totalité des routes qui avaient été suspendues pendant la crise sanitaire et à l’ouverture de nouvelles lignes en 2022 telles que Tel-Aviv, Dubaï, Séville, Porto…

Royal Air Maroc a recouvert près de 95% de son réseau de 2019, et déploie ainsi ses nouvelles capacités pour faciliter le déplacement de ses clients en période estivale, notamment les Marocains du monde, souligne « Les Echos.ma ». Ainsi, plus de 2,3 millions de sièges seront déployés sur le continent européen et quelque 902 vols par semaine relieront 11 aéroports marocains à 34 aéroports européens. Sur l’Amérique du Nord, la compagnie proposera près de 500.000 sièges, soit 6% de plus que l’offre proposée en été 2019. Transporteur panafricain au service des diasporas d’Afrique, Royal Air Maroc renforce son réseau continental qui passera à 26 routes aériennes avec une offre de 901.800 sièges. Royal Air Maroc proposera aussi 200.000 sièges sur ses routes du Moyen-Orient, soit une hausse de 25% par rapport à l’offre de l’été 2019. Par ailleurs, les routes reliant l’Europe au Nord du Maroc et à l’Oriental bénéficieront également d’un programme exceptionnel.