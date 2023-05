RSE–ELMAZRAA : Nouvelle distinction : meilleure entreprise RSE  2023

La société ELMAZRAA fleuron de l’aviculture tunisienne moderne et filiale de Poulina Group Holding, vient de se distinguer en remportant Haut la main le prix de la meilleure entreprise RSE 2023 : Innovation environnementale, à l’occasion de la deuxième édition du forum international de la RSE (RSE POWER) tenue les 24 et 25 mai 2023 à l’Expo Center Medina de Yasmine Hammamet.

Cette distinction confirme l’engagement d’El Mazraa en tant qu’entreprise citoyenne et responsable en vers ses partenaires, ses riverains, la nature et les consommateurs.

Les deux principaux engagement sociétaux ElMazraa :(Il y’en beaucoup d’autres évidemment)

Social :

1-Soutien de ses riverains à travers notamment la rénovation d’établissements scolaires, la maintenance et élargissement du réseau des eaux pluviales ONAS de la cité Seltene etc.

2-Personnel El Mazraa : El mazraa soucieuse du bien être des collaborateurs a favorisé toutes les conditions optimales de travail en garantissant une sécurité et santé de travail performante et plus de plusieurs actions sociales tel que le transport, rentrées scolaires etc.

Environnement :

Soucieuse de préserver l’environnement et la sauvegarde de ressources naturelles, El Mazraa a été pionnière en s’engageant dans :

-L’efficacité énergétique : pour diminuer sa consommationénergétique en adoptant la cogénération

-Diminution des émissions CO2 : El Mazrra est la prière et l’unique entreprise industrielle tunisien à octroyer le certificat empreint carbone.

-Valorisation des déchets : El Mazraa a réalisé l’unique usine de valorisation des déchets avicolesen Tunisie et en Afrique du Nord, dont les produits sont exportés 100% et utilisés par des entreprises européennes pour diminuer les émissions CO2.

La politique RSE El Mazraa entre dans le cadre global de la politique globale de PGH qui se convergent avec les orientations stratégiques de la Tunisie.

Cette nouvelle distinction va tout droit à toutes les équipes d’El Mazraa et siège PGH pour tout le travail accompli et tous les efforts déployés par chaque membre de la grande famille Poulina.