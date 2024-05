RSF dépose une plainte auprès de la CPI pour la mort de journalistes à Gaza

L’organisation de défense des médias Reporters sans frontières (RSF) a annoncé lundi qu’elle avait déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale (CPI) concernant les journalistes palestiniens tués ou blessés à Gaza.

RSF a indiqué qu’elle demandait au procureur de la CPI d’enquêter sur les crimes de guerre commis par l’armée israélienne contre au moins neuf reporters palestiniens depuis le 15 décembre, a rapporté l’Agence France Presse.

La CPI a déclaré en janvier qu’elle enquêtait sur des crimes potentiels contre des journalistes depuis le début de la guerre entre Israël et les militants du Hamas à Gaza, qui a coûté la vie à plus de 100 reporters.

RSF a déclaré avoir « des motifs raisonnables de penser que certains de ces journalistes ont été délibérément tués et que les autres ont été victimes d’attaques délibérées de l’IDF (Israel Defense Force) contre des civils ».

Cette plainte spécifique – la troisième déposée par RSF – concerne huit journalistes palestiniens tués entre le 20 décembre et le 20 mai, et un autre qui a été blessé.

« Tous les journalistes concernés ont été tués (ou blessés) dans le cadre de leur travail », a déclaré RSF dans un communiqué.

