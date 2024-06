Russie : La CPI émet des mandats d’arrêt contre le chef d’état-major et l’ex ministre de la Défense

La Cour pénale internationale de La Haye (CPI) a émis mardi des mandats d’arrêt contre l’actuel chef d’état-major russe, Sergueï Gerasimov, et l’ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, pour des crimes présumés contre des civils en Ukraine.

En 2023, la CPI a émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, dans le cadre d’une enquête sur des crimes de guerre commis en Ukraine, et en raison de son implication présumée dans l’enlèvement d’enfants ukrainiens sur le territoire russe. Le Tribunal de La Haye accuse Poutine d’être « responsable du crime de guerre de déportation illégale d’une population et de transfert illégal d’une population des zones occupées de l’Ukraine vers la Fédération de Russie ».

