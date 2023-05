Rwanda: Au moins 130 morts dans des inondations dévastatrices

Recherche de victimes, maisons détruites par milliers, routes coupées: le Rwanda continuait jeudi d’évaluer les dégâts causés par des inondations qui ont fait jusqu’à présent 130 morts, l’une des pires catastrophes de ces dernières années dans ce pays.

Des pluies torrentielles dans la nuit de mardi à mercredi ont causé des inondations et glissements de terrain dévastateurs dans les provinces du Nord, de l’Ouest et du Sud.

« Le nombre de morts est maintenant de 130 », a déclaré à l’AFP le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, ajoutant que cinq portés disparus étaient toujours recherchés.

Par ailleurs, 77 personnes ont été blessées, dont 36 étaient toujours hospitalisées jeudi matin.

Quelque 2.500 maisons ont par ailleurs été partiellement détruites, selon le comptage du gouvernement.

Dans le district de Karongi, dans la province de l’Ouest, plus de 370 familles – soit plus de 1.440 personnes – ont été relogées dans des abris temporaires, selon l’Agence rwandaise de radiodiffusion (RBA), qui chapeaute la radio et la télévision publiques.